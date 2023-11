Scioperi | Sapelli | ' impatto sul Pil? Come un battito di farfalla' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Milano, 16 nov. (Adnkronos) - "Fare una stima sull'che avrà lo sciopero di domani non è possibile, a meno che non si abbia a disposizione l'intelligenza artificiale. In ogni caso, con le grandi imprese in continua diminuzione e le piccole e medie imprese normalmente poco coinvolte dalle agitazioni, si può facilmente prevedere che impatterà in modo piuttosto debole sul, quasi impercettibile". Così all'Adnkronos l'economista Giuliointerpellato sul peso che l'agitazione proclamata da Cgil e Cisl per domani, in protesta contro la legge di bilancio potrebbe avere sull'economia italiana. "La precettazione intervenuta poi -aggiunge- contribuisce a diminuirne ulteriormente l'". Del resto, "oggioggi, gli scioperi sono una sottrazione più che della ...