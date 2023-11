Scioperi | domani a Milano sindacati in presidio davanti Palazzo Lombardia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023), 16 nov. (Adnkronos) - Nell'ambito del percorso dinazionali proclamati da Cgil e Uil, anche insarà sciopero per l'intera giornata o per l'intero turno di lavoro. L'agitazione riguarderà lavoratrici e lavoratori, dipendenti e in somministrazione, dei settori delle funzioni pubbliche (pubblici e privati), della conoscenza (pubblici e privati), dei trasporti, dei servizi postali, dei consorzi di bonifica e, all'interno di questi, gli appalti di vigilanza, pulizie e multiservizi, ristorazione collettiva. Le categorie regionali di Cgil e Uil saranno in, dalle 10, sotto la sede della Regione, dal lato di via Galvani. Dal palco interverranno delegate e delegati e ci sarà un maxischermo con in collegamento i ...