Sci alpino | Sofia Goggia sesta in prova a Zermatt-Cervinia senza forzare Sorpresa Ager

(Di giovedì 16 novembre 2023) Finalmente la neve ed il vento danno un po’ di tregua e si può gareggiare sulla Gran Becca. Oggi è andata in scena la primacronometrata (doveva essere la seconda, ma ieri è stata cancellata) della discesa libera femminile die si è conclusa con una sorprendente doppietta austriaca. Miglior tempo per Christina(1’35”81), che ha preceduto la connazionale Emily Schoepf, inaspettatamente seconda con il pettorale 51 a 24 centesimi dalla compagna di squadra. Terza la tedesca Kira Weidle, che ha accusato un ritardo di 77 centesimi dalla vetta. In quarta posizione un’altra austriaca, Christine Scheyer, staccata di 86 centesimi. Quinto posto per una delle favorite per le gare del weekend, la svizzera Corinne Suter (+0.93), che ha preceduto la tedesca Emma Aicher (+1.27). Con lo stesso ritardo e ...