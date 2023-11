Sci alpino | parte la trasferta nordamericana per gli azzurri della velocità | 10 i convocati

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) Dopo le cancellazioni di Solden e Zermatt/Cervinia glisperano di poter finalmente fare il loro debutto in Coppa del Mondo.la, dove i dieci effettivi scelti dal direttore tecnico Max Carca faranno un periodo di allenamento di 12 giorni a Copper Mountain, negli Usa, prima di trasferirsi a Beaver Creek per le due discese e il superG programmati dall’1 al 3 dicembre prossimi. Gli atletisono: Benjamin Alliod, Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Christof Innerhofer, Dominik Paris e Florian Schieder. Lo staff tecnico sarà guidato da Lorenzo Galli, mentre lo stesso Carca raggiungerà la squadra in vista delle gare. SportFace.