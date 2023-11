Sci alpino | Goggia sesta nella prova di discesa a Zermatt Cervinia Miglior tempo per l’austriaca Ager

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) Finalmente si inizia a sciare sulla Gran Becca, il nuovo tracciato trasopra i tremila metri di quota dove questo fine settimana sono in programma due discese libere femminili valevoli per la Coppa del Mondo 2023/2024. Dopo la cancellazione della primadi ieri, quest’oggi gli organizzatori hanno dato il via libera eChristinain 1.35.51 ha fatto segnare ildi giornata davanti alla connazionale Emily Schoepf in 1.36.06. Sesto posto per Sofia, molto cautasuae in grado di chiudere in 1.37.08. Nona posizione per Nicol Delago, mentre Federica Brignone è 16esima e Vicky Bernardi 19esima. Pià indietro Teresa Runggaldier in 1.38.28 Laura Pirovano ...