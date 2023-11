Sci alpino | calendario Gurgl e Zermatt-Cervinia | orari 18-19 novembre | dove vedere le gare in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il fine settimana della Coppa del Mondo di scisi divide tra la prima della velocità al femminile con due discese in programma ae l’esordio assoluto al maschile, con in programma il sabato un inedito slalom in Austria a. Per l’Italia fari puntata sulla velocità femminile,Sofia Goggia comincia la sua stagione in discesa libera, andando a caccia della quinta coppa di specialità della carriera, la quarta consecutiva per la bergamasca. C’è sicuramente grande curiosità perfinalmente la pista Gran Becca, dopo i tantissimi rinvii della passata stagione e della settimana scorsa con lemaschili. Dovrebbe finalmente cominciare la Coppa del Mondo per gli uomini. Dopo le cancellazioni del gigante di Soelden e delle discese ...