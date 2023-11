Schlein non parteciperà ad Atreju | «Confronto con Meloni e FdI in Parlamento»

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ellynonad, la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia. Al momento non sono arrivati inviti formali ma, in base a quanto si apprende, al Nazareno non...

Schlein dice no a Meloni : non sarà ad Atreju - la festa di Fratelli d’Italia

Schlein non andrà alla festa di Fratelli d’Italia ad Atreju : “Il confronto si fa in Parlamento”

Campagna di fango,fa propaganda sul maltempo Quel giorno, proprio da Firenze, Matteo ... 'Il Pdsopporta che il 3 Dicembre a Firenze la Lega si ritrovi con Marine Le Pen e tutti i nostri ...

Schlein non va ad Atreju, confronto sia in Parlamento Agenzia ANSA

Schlein dice no all'invito di Meloni, non sarà alla festa di FdI "Atreju": il confronto si fa in Parlamento la Repubblica

Mentre impazza la polemica per l'invito rifiutato da Elly Schlein, il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia spiega di non avere per ora mandato nessun invito a Elly Schlein ...Roma, 16 nov. (LaPresse) – "Per quanto riguarda il Mes, il tema si affronterà. Io credo che non possa essere affrontato in maniera isolata. C'è un tema che ...