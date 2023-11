Sardegna | niente carcere per la mamma che ha abbandonato il suo neonato per strada

(Di giovedì 16 novembre 2023) Pubblicato il 16 Novembre, 2023 La29enne aveva partorito il bambino nella sua abitazione per poi nascondere ilsotto un’auto parcheggiata sotto casa.. Ladelpera Osilo, il 18 ottobre scorso, resta in libertà. I giudici del Tribunale del Riesame di Sassari questa mattina hanno infatti rigettato il ricorso – presentato dalla Procura – contro la decisone del gip che il 20 ottobre scorso, aveva chiesto un provvedimento di custodia cautelare inper la donna. I giudici hanno infatti derubricato l’accusa di tentato omicidio in abbandono di minore. La decisone – messa nero su bianco dal giudice Antonello Spanu – è stata depositata nella mattinata di oggi. Ieri, ...

È caduto un meteorite in Sardegna : attivata una linea per le segnalazioni. Gli esperti : non toccate niente

...dispiace che anche oggi i cittadini dellanon abbiano avuto la possibilità di ascoltare un dialogo costruttivo. La pregiudiziale della Todde, invece, è stata questa: senza primarie o. ...

Sardegna ignorata dalla manovra, 'nulla per l'insularità' Agenzia ANSA

Meteo Casteddu, 22 gradi e niente pioggia a metà novembre su tutta la Sardegna Virgilio

L´incontro voluto dalla Todde doveva essere "privato", ma Renato Soru apre alla diretta streaming: la candidata grillina non si presenta all’hotel Regina Margherita e volano gli stracci: accuri tra i ..."Una scelta non condivisa", dice la candidata del M5s, sostenuta anche dal Pd. Avrebbe voluto un colloquio riservato per cercare una ricomposizione. L'ex presidente sardo va in onda da solo: "La polit ...