Sansone | «L’offerta del Lecce era da accettare anche se a livello economico…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nicola, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa del suo trasferimento in giallorosso la scorsa estate Nicola, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa del suo trasferimento in giallorosso la scorsa estate. PAROLE – «Sto molto bene sia mentalmente sia fisicamente e spero di continuare così. Il mio primo pensiero in estate era continuare a giocare in Serie A.delera dase aeconomico poteva sembrare andare all’estero la scelta giusta. Volevo restare in Italia soprattutto per i miei bambini. È stato un lampo, una telefonata a convincermi. Per me era destino, avevo chiuso al Via del Mare col Bologna e dovevo continuare qua. Mi metto a disposizione, ...