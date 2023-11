Sanremo 2024 | da Amadeus a Francesco Totti | svelati i cachet dei protagonisti

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tra non moltoconoscerà gli artisti in gara con l’annuncio ufficiale che, non a caso, arriverà a dicembre durante la finalissima diGiovani. Nel frattempo, l’attenzione dei media si focalizza sui compensi deiche saliranno sul prestigioso palco dell’Ariston. A quanto pare il budget del festival sarebbe cresciuto a 55 milioni, il che spinge a pensare che ilieviteranno. Ecco che in molti si chiedono quanto percepiranno iquest’anno, specie per chi prenderà parte al Festival solo per una serata.: i primida capogiro Mentre si attende il cast dei big in gara, le prime conferme diriguardano tutte la conduzione. Al ...