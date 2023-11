Sanchez | il premier che gioca d’azzardo e vince scommesse impossibili

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – "Può sembrare presuntuoso, ma mi rendo conto che nelle situazioni difficili raccolgo la sfida". Torna a confermarsi vero il motto che Pedroha pubblicato nel suo 'Manual de Resistencia', nel giorno in cui il leader del Psoe, ha ottenuto la fiducia in Parlamento ottenendo 179 voti favorevoli e 171 contrari. Un risultato che non era riuscito al leader popolare Alberto Nunez Feijoo, che era uscito dalle urne del 23 luglio vincitore ma senza maggioranza. La fiducia aè stata ottenuta grazie agli accordi raggiunti con i partiti indipendentisti catalani Junts e Erc (Esquerra Republicana de Catalunya), con i baschi del Pnv. A favore del Governo progressista Psoe-Sumar ha votato anche il rappresentante unico della Coalizione delle Canarie, che il mese scorso aveva votato a favore del leader del Partito Popolare, Alberto Nunez ...