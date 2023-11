(Di giovedì 16 novembre 2023) Sabato sarà presentato il libro "La casa di tutti. Città e biblioteche" di Antonella Agnoli, che dialogherà con Giuseppe Gherpelli, esperto in management per i beni e le attività culturali.

Piazza San Giovanni si rifà il look per il Giubileo : ecco come cambierà

La notte dell'altro ieri, i carabinieri della compagnia di Sestol'hanno trovata in strada (anziché a casa), nascosta nel retro di un furgone. Per l'evasione, il giudice nel processo per ...

San Giovanni. A Palomar nuova iniziativa per celebrare i 100 anni dalla nascita di Calvino LA NAZIONE

Evangelii gaudium: il 25 novembre incontro a San Giovanni in Laterano – DIOCESI DI ROMA DIOCESI DI ROMA

In replica il 15 dicembre, ore 21 nella Chiesa San Giovanni Battista alla Creta, piazza San Giovanni Battista alla Creta, Milano. Nel 2022, la Piccola Orchestra dei Popoli si è esibita con il Violino ...Ergastolo per Antonio Felice per l’omicidio di Salvatore Battaglia avvenuto a settembre 2019 nell’imminenza della festa di San Michele, a Piscopio.