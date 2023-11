San Francisco «allontana» i senzatetto |   il miracolo della visita di Xi Jinping

L'incontro tra Biden e Xi Jinping anon rappresenta un reset, ma una ripresa del dialogo a tutti i livelli, anche militari, per, ha detto il presidente americano all'omologo cinese, 'fare in modo che la competizione non ...

San Francisco, Biden e Xi finalmente insieme «La rivalità non sia conflitto» Corriere della Sera

«Abbiamo fatto alcuni importanti progressi, i colloqui sono stati molto costruttivi e produttivi»: Joe Biden ha sintetizzato così le 4 ore di faccia a faccia con Xi Jinping, il primo dopo un anno in c ...Ha iniziato così Joe Biden la conferenza stampa dopo il vertice con il leader cinese Xi Jinping a San Francisco. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di una intesa per la lotta al narcotraffico, ...