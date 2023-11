Samantha Renon travolta e uccisa a 16 anni | all' omicida la patente sospesa per 10 mesi

Leggi su today

(Di giovedì 16 novembre 2023) Era uscita a bordo della sua moto 125 per andare a trovare il suo fidanzato. Ma a destinazione non ci è mai arrivata. Nell'aprile del 2022, una ragazza di 16di Cessalto, in provincia di Treviso, è morta dopo essere statada un'automobile mentre percorreva la...