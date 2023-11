Saluti romani davanti al professore al liceo Federico Caffè | a Monteverde Il dirigente | “Prenderemo provvedimenti disciplinari” - VIDEO

(Di giovedì 16 novembre 2023) Hanno fatto il saluto romanoa un. E ildeldi, a Roma, ha annunciato “”. Ilgira in queste ore sui social, ma le riprese sarebbero state fatte lo scorso anno in una quarta classe dell’istituto capitolino. S

Monteverde - il video dei saluti romani in classe in un noto istituto della Capitale davanti al prof

davanti ad un docente, con alcuni studenti in piedi sulla propria sedia, altri addirittura sul banco.

Saluti romani davanti al professore. Il video shock al liceo Federico Caffè: "Presto provvedimenti disciplinari" Repubblica Roma

Saluti romani davanti al prof, 'subito provvedimenti' Agenzia ANSA

Saluti romani davanti ad un docente, con alcuni studenti in piedi sulla propria sedia, altri addirittura sul banco. E’ il video che gira in queste ore sui social ma le riprese sarebbero state fatte lo ...Saluti romani davanti ad un docente, con alcuni studenti in piedi sulla propria sedia, altri addirittura sul banco. È il video che gira in queste ore sui social ma le riprese sarebbero ...