Salto con gli sci | Coppa del Mondo 2023 2024 | quattro azzurri convocati per le tappe di Ruka e Lillehammer

Ci si avvicina a grandi passi verso lo start delladeldicon gli sci, con la prima tappa in programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre. Si gareggerà a, in Finlandia, mentre la settimana successiva ci si sposterà a, Norvegia, per il secondo weekend di gare. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocatoatleti: si tratta di Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam e Andrea Campregher, seguiti dagli allenatori Jakub Jiroutek e Michael Lunardi. Si parte il 24 con le qualificazioni dall'HS142, seguite il giorno successivo e la domenica dalle due sessioni di finale. SportFace.