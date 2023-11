Salerno | blitz Guardia Costiera | sequestrati datteri di mare

Leggi su zon

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nel pomeriggio del 15 Novembre 2023 ladiha posto sotto sequestro numerosi esemplari di “Lithophaga lithophaga”, meglio noti come dattero di. Sono molluschi bivalvi la cui cattura, detenzione e commercializzazione è permanentemente vietata dalla normativa europea. Nell’ambito della quotidiana attività di monitoraggio e controllo della costa e a seguito di un’attenta attività di osservazione, i militari hanno intercettato un soggetto dedito al prelievo della suddetta specie protetta la cui raccolta costituisce una violazione delle norme specifiche in materia di pesca e in materia ambientale. La raccolta del dattero di, infatti, viene praticata mediante l’utilizzo di martelli pneumatici e altri attrezzi a percussione, attraverso i quali il mollusco, che impiega ...