Leggi Anche, la Camera rinvia in commissione la proposta di legge - M5s e Pd 'Delitto perfetto e fuga dalla realtà' Conte all'attacco Sul, 'il governo, dopo aver buttato la palla in ...

Salario minimo, il governo interverrà con uno o più decreti per la retribuzione equa | Conte attacca: "Parlamento umiliato" TGCOM

Arriva emendamento per affossare il salario minimo: la maggioranza si prepara ad affidare la delega al governo la Repubblica

Con un emendamento depositato dal centrodestra in commissione Lavoro della Camera, la maggioranza chiede una delega al governo per “garantire l’attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice ...Roma, 16 nov - "Sul salario minimo il governo si sta predisponendo per sgonfiare la palla, addiruttura umilieranno il parlamento passando al decreto legislativo per prender tempo e sfiammare l'onda ch ...