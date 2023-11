Sacchi ritratta | «Inzaghi sta facendo un buon lavoro Un consiglio»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’Inter di Simoneimpressiona e raccoglie tanti risultati importanti in questa stagione. Arrigodà qualchesu Tutti Convocati.– Arrigosi appella direttamente all’allenatore dell’Inter: «Guardiola è un mio caro amico, parliamo sempre di sport e di calcio. Cerchiamo di migliorarci sempre. Io credo che anche Simonestia procedendo in questo percorso, deve curare un aspetto. Non deve indietreggiare fino all’area di rigore e mettere dei bravi giocatori al limite dell’area. Come portare un beccamorto quando c’è un morto. Adesso staun, sempre che abbiano continuità. Per averla ci vogliono persone affidabili». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...