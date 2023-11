Russia | Pil terzo trimestre corre segnando un +5 | 5% sull’anno

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il prodotto interno lordo russo nelè cresciuto del 5,5% su base annua, dopo un aumento del 4,9% nel secondoe un calo dell’1,8% nel primo. È quanto riportano le stime preliminari di Rosstat, l’Agenzia federale russa per le statistiche. I dati Rosstat si sono rivelati migliori delle aspettative degli economisti (le previsioni di consenso degli analisti intervistati da Interfax indicavano una crescita neldel 5,2%), dei calcoli del ministero dello Sviluppo economico (+5,2%) e delle stime della Banca di(+5,1%). Strumenti Politici.

