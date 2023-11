Rugby | le Zebre Parma a caccia del bis contro Cardiff

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) Si disputa questo fine settimana la quinta giornata dell’UnitedChampionship e domani sera lescenderanno in campo al Lanfranchii gallesi di. E dopo essere tornata alla vittoria dopo 26 sconfittegli Sharks la franchigia federale vuole concedersi subito un bis di lusso. Avversario di giornata, come detto,, che come lesin qui ha ottenuto una vittoria e tre sconfitte. Ma se i ragazzi di Fabio Roselli si sono messi in luce principalmente in attacco, mostrando spesso problemi quando non hanno la palla in mano, i gallesi hanno nella difesa il loro punto di forza, ma faticano palla in mano. Il confronto, infatti, dice cheha segnato solo 75 puntii 108 ...