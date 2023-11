Rottura sull’adduttrice principale | disagi in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si comunica che a causa di una, si prevedono nella giornata odierna disservizi nell’erogazione del servizio idrico nell’intero territorio comunale. I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata degl’interventi di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio”. E quanto si legge sulla pagina social del comune di Serino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.