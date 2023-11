Rosanna muore cadendo dalla finestra | la badante arrestata per omicidio

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 novembre 2023) La caduta di una pensionata di 77 anni di Bergamo,Aber, dal balcone della sua casa, al quarto piano di un palazzo di Colognola il 22 aprile del 2022, era sembrata inizialmente un suicidio. Poi, l’ipotesi della disgrazia che, tuttavia, non aveva convinto del tutto gli investigatori: oggi, dopo un anno e mezzo di indagini, la Squadra mobile della questura di Bergamo ha arrestato la domestica della pensionata. Krystyna Mykhalchuk, 26 anni, di origine ucraina, è accusata divolontario e indebito utilizzo della carta bancomat della signora Aber.Aber uccisaucraina All’inizio delle indagini, era stata presa in considerazione l’ipotesi di un gesto estremo, che i pochi indizi non escludevano del tutto. Un’anziana,Aber, 77 anni, vedova da ...