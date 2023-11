Rome Reborn | un tour virtruale in volo sulla Roma del 320

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Flyover Zone, azienda leader nel settore delle tecnologie educative, fondata dall’archeologo e umanista digitale Bernard Frischer, ha lanciato “Rome: Flight over Ancient Rome” , innovativodigitale che permette di sorvolare dall’alto l’anticae i suoi principali monumenti, ricostruiti meticolosamente in 3D per garantire la più immersiva ed accurata esperienza di turismo virtuale. “Rome: Flight over Ancient Rome” è frutto del progetto Rome, un pioneristico modello urbano digitale, prodotto dalla società Flyover Zone, giunto oggi al suo upgrade 4.0, focalizzatoricostruzione dell’antica città di, così come poteva apparire all’apice del suo sviluppo nell’anno 320 d.C.: 7.000 edifici distribuiti su 13,6 chilometri quadrati ...