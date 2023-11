Roma | veicoli in sosta e rame nel mirino dei ladri | in sei fermati dai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 novembre 2023)in azione nella Capitale approfittando dell’oscurità. In sei però sono statiin due distinti interventi da parte deiche li hanno colti sul fatto. Ecco cosa è successo. Serate movimentate questa settimana nella Capitale teatro di alcuni tentativi di furto nelle ore notturne. Il primo è avvenuto nella zona del Municipio XIV, a due passi dalla galleria Giovanni XXIII, dove ihanno provato a rubare una moto. Nella seconda circostanza invece, in Via dei Prati Fiscali, neldei criminali è finita l’insegna – sì avete capito bene – di una struttura alberghiera, asportata per ricavarne…del. Ad entrambe le bande è però andata male.– ilcorrieredellacitta.com Tentato furto in Via Pieve di Cadore: i vicini danno ...