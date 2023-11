Roma | sciopero ridotto ma confermato

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 novembre 2023) Logenerale di Cgil e Uil èe tuttavia, come anche i tre cortei in centro. Domani, Venerdì 17 Novembre, sarà un’altra giornata difficile, non solo per i pendolari. Atac, Cotral eTpl, infatti, hanno avvisato che le corse saranno a rischio nelle quattro ore di mobilitazione, tra le 9 e le 13. I disagi riguarderanno anche chi si sposterà in modo autonomo, con l’auto o sullo scooter, questo a causa delle 3manifestazioni in programma tra piazza Barberini, piazza del Popolo e poi viale Trastevere e Ostiense. Per quanto concerne lo, dopo la precettazione decisa dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini la mobilitazione è stata ridotta da 24 a 4 ore, dalle 9 alle 13. Corse e servizi, come ascensori e scale mobili, potrebbero non essere garantiti. A rischio i treni. ...