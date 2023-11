Roma | rifiuti ingombranti | è caos

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 novembre 2023) A. Materassi, televisori, forni, lavatrici. Di tutto e di più. Iche ini gettano via cominciano ad accumularsi fuori dai centri di raccolta Ama destinati alla raccolta. Quattro su 13 totali sono chiusi al pubblico. E i cittadini, trovandosi i cancelli sbarrati, lasciano in strada il rifiuto che non riescono a consegnare. Si tratta dei centri di raccolta di II municipio, via Campi Sportivi, zona Acqua Acetosa, IV municipio, via Cassino, zona Tiburtina, V municipio, via Teano, zona Villa Gordiani, e XV municipio, La Storta. Da chiarire le ragioni delle chiusure riportate anche sul sito di Ama. Ad aiutare potrebbe esserci il centro di raccolta del VI municipio, realizzato in via del Casale Cerroncino (Ponte di Nona) ...