(Di giovedì 16 novembre 2023), 16 novembre 2023 – “Sono stati avviati iper la realizzazione dell’itinerarioCittà Universitaria – Stazione” . Lo annuncia l’assessore alla Mobilità diCapitale, Eugenio Patanè, che poi spiega: “Il percorsoè in coerenza con gli obiettivi che ci siamo posti di innervare la città di infrastrutture per la pedonalità e la ciclabilità intorno all’ossatura principale, che è quella del trasporto su ferro. Il nostro obiettivo è di realizzare altri 150 chilometri di piste ciclabili entro la fine della legislatura, ma al di là della quantità è bene evidenziare la qualità dei chilometri nell’ottica dell’intermodalità degli spostamenti: lache andrà dalla stazionealla Città ...

Pista ciclabile - al via i lavori per l’ultimo tratto da Fiumicino al confine di Roma

Roma - Renato Sanches torna in pista : la gestione di Mourinho - cosa serve per il riscatto

Sui canali social di Ballando con le Stelle, intanto, prime testimonianze delle prove incon ... ho controlli settimanali e un rigoroso follow - up in ogni città in cui vivo:, Istanbul o ...

Roma. Pista ciclabile Sapienza-Termini, partiti i lavori Il Faro online

Mario Kart 8 deluxe, disponibile il nuovo Dlc e spunta la pista 'Roma ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Alla vigilia del weekend a Las Vegas, oltre a Max Verstappen, anche Lewis Hamilton e Charles Leclerc si sono espressi in merito al Gp di "Sin City". I piloti di Mercedes e Ferrari, a differenza dell'o ..."Sono stati avviati i lavori per la realizzazione dell'itinerario ciclabile Città Universitaria - stazione Termini". Lo annuncia l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. (ANSA) ...