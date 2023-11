Roma | Gualtieri agli assunti Ama | con voi grande salto in città

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Benvenuti nellasquadra diCapitale. È un privilegio servire lapiù bella del mondo. Voi siete in una postazione decisiva: quello dei rifiuti è il primo problema dima se sarà risolto consente undi qualità straordinario”. Queste le parole del sindaco diRobertoin Sala della Protomoteca, in saluto ai nuovidell’Ama, 259 giovani, età media 25 anni, diplomati, conoscitori di una lingua straniera e con competenze informatiche. Il primo cittadino ha parlato della piùazienda d’Italia del settore e che può essere azienda leader, che fa diunaverde, dell’economia circolare, dell’innovazione e della sostenibilità, cioè le grandi sfide ...

" Oggi, in Campidoglio, insieme al sindaco Robertoe all'assessora Sabrina Alfonsi, abbiamo dato il benvenuto ai nuovi 259 netturbini di Ama. E' una bella notizia per. Sono tutti giovanissimi, tra di loro molte ragazze, sono motivati ed ...

Roma, il sindaco Gualtieri presenta i nuovi «spazzini» Corriere TV

VIDEO Gualtieri: "Con Giubileo Roma sarà più bella e accogliente" - LaPresse LAPRESSE

Per il sindaco Gualtieri il nuovo «Regolamento è di particolare importanza ... lo sviluppo e rendere sana ma anche decorosa una forma di vivibilità di Roma con maggiore decoro, regole certe che non ...«Meno tavoli a Trastevere e Borgo». Nessuna riduzione nel resto della città, rispetto agli anni pre Covid, con la possibilità di crescere un po' in periferia. Ma ...