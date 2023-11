Roma | ‘Dammi i soldi’ e punta una pistola finta alla testa del farmacista | arrestato 28enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ha tentato di mettere a segno una rapina in farmacia, ma è stato fermato edagli agenti della Polizia della VI sezione della Squadra Mobile. L’uomo, unè entrato nell’esercizio commerciale e si è fatto consegnare tutto il contante sotto la minaccia di una, poi risultata. I poliziotti hanno notato ilnel corso di un servizio antirapina Proprio in quel momento, però, i poliziotti stavano svolgendo un servizio antirapina nella zona di Primavalle, dove vi erano già state alcune rapine a danno di esercizi commerciali. Controlli nel corso dei quali hanno notato un uomo a bordo di uno scooter e, riconoscendolo come probabile autore di alcuni analoghi episodi avvenuti in zona, hanno deciso di pedinarlo. La rapina in Farmacia L’uomo, sempre seguito dagli equipaggi della ...