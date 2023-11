Roberta Siragusa | la difesa dell’imputato “accusa” la vittima | “Lei voleva spaventarlo e si è cosparsa di benzina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Poco più di un anno fa il 21enne Pietro Morreale fu condannato all’ergastolo con l’di aver dato fuoco alla fidanzata,. Nel processo d’appello, che si sta celebrando davanti ai giudici della Corte d’assise d’appello a Palermo, l’avvocato Gaetano Giunta ha cercato di smontare le accuse rivolte al suo assistito sostenendo che la 17enne di Caccamo, il cui corpo carbonizzato fu trovato in un burrone la notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2021, si diede fuoco da sola. “È stato solo un terribile incidente – ha sostenuto il legale in aula – La giovane per cercare di spaventare l’ex fidanzato che aveva scoperto che scambiava messaggi con un altro ragazzo elasciarla, per farlo tornare sui suoi passi, si sarebbedie per un tragico incidente ...