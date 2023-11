(Di giovedì 16 novembre 2023) Siracusa, 16 nov. (Adnkronos) - "Negli ultimi 30 anni ilsia del crimine che delleè stato completamentedalle nuove tecnologie. Il fattore umano resta centrale, ma oggi bisogna sapere utilizzare queste tecnologie tanto per investigare quanto per difendersi". Sono le parole del Prefetto Vittorio, vice direttore generale di Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, che oggi ha presentato nella sede del Siracusa International Institute, il libro “Investigare 5.0” scritto a quattro mani con Anna Maria Giannini, Direttrice del Dipartimento di Psicologia dell'Università “Sapienza” di Roma. Gli autori espongono il tema della criminologia e criminalistica, nell'ottica del terzo millennio, costellato da cyber crime, da macromafie, da terrorismo. Il metodo di investigare, di conseguenza, ...

... oltre ad essere sempre funzionali cambiano forma seguendo design in linea con i tempi e... tenacia ed eccellenza", sottolinea Alberto, amministratore delegato del gruppo. "Dedem e le ...

Rizzi: 'Tecnologia ha rivoluzionato mondo investigazioni' Adnkronos

Il vicecapo della Polizia Rizzi a Siracusa: "Indagini 5.0 contro le nuove frontiere del crimine" RaiNews

Palermo, 14 novembre 2023 – “Perché fare questo sciopero In realtà la vera domanda è perché non fare questo sciopero rispetto a un Governo che si sta manifestando come uno dei peggiori degli ultimi a ..."Non abbiamo nessuna emergenza attuale ma dietro quella che è una situazione tranquilla del Paese c'è un enorme lavoro che non si vede, e che si apprezzerà solo quando sarà terminata questa fase stori ...