Rissa sfiorata davanti a Palazzo Chigi | la carne coltivata fa litigare Magi | Della Vedova e Coldiretti

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 novembre 2023) Mentre la Camera dava il via libera definitivo, con 159 sì, 53 no (e 34 astenuti del Pd e Azione-Italia viva), al disegno di legge che vieta la produzione e l'immissione sul mercato disintetica,si èla. Il presidente di +Europa Riccardoe il deputato Benedettosono stati avvicinati dal presidente di, Ettore Prandini. I due deputati stavano manifestando contro il provvedimento che vieta la produzione e la commercializzazionepresentato dal ministro Francesco Lollobrigida. Sulla stessa piazza, da questa mattina, è in corso il sit-in diin favore ...