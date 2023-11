Rientro Osimhen | il nigeriano ha un big match nel mirino

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 16 novembre 2023) Walter Mazzarri spera di ritrovareal più presto per riaverlo nel difficile calendario che inizierà dopo la sosta Sarà una missione difficile per il nuovo allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, risollevare la squadra dopo un avvio stagionale abbastanza anonimo. Sotto la gestione dell’esonerato Rudi Garcia il Napoli non era riuscito ad arrivare più in alto del quarto posto in campionato e non aveva ancora conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League seppur con un girone abbordabile, Real Madrid permettendo. I tifosi chiedevano a gran voce l’esonero del francese che, inevitabilmente, è arrivato dopo l’ennesima sconfitta interna, stavolta per mano di un modesto Empoli. Una pioggia di fischi a ricoprire Rudi Garcia non appena è arrivato il fischio finale della partita contro i toscani. La squadra partenopea, campione d’Italia in carica, ha avuto ...