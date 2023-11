Reportage | alle origini del furore palestinese

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’inviato di Panorama in Cisgiordania racconta la collera della popolazione per l’avanzata israeliana che ora investe città e campi profughi. È qui, dove si vive tra povertà e corruzione di chi dovrebbe governare, che i gruppi terroristici fanno proseliti tra i più giovani. I mujaheddin sono vestiti completamente di nero con il volto coperto per non venire riconosciuti dai soldati israeliani. Le «battaglie», se non saltano fuori le armi, si combattono con sassi contro lacrimogeni. È il. All’ingresso della strada principale che porta ad Abu Dis, piccolo centro della Cisgiordania, un enorme cartello governativo rosso ricorda agli israeliani «che entrate a vostro rischio e pericolo». Il Davidesalta fuori di scatto e lancia la pietra verso le postazioni dei soldati che presidiano il muro di protezione che separa la cittadina da ...