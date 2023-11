Renzi-Mastella | la nuova coppia della politica per far sorridere gli italiani

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 novembre 2023) Diciamo la verità. Il periodo non è dei migliori. Siti e quotidiani ci ricordano la guerra a Gaza, quella in Ucraina, i due fidanzati scomparsi, e la morte terribilepiccola Indi; tutto questo alla vigilia di un venerdì 17 che oltre alla negatività ed alla scaramanzia prevede anche un bello sciopero generale (anche se a metà). C’è poco quindi da stare allegri ed è proprio in giornate come queste che i sorrisi farebbero tanto, ma tanto bene. Fiorello e Checco Zalone, in tv fanno del loro meglio ma non basta. Ci vorrebbe qualcosa di davvero divertente e nuovo. Fortuna che c’è la. Ieri è nata una, un nuovo soggetto che punta, deciso alle prossime elezioni europee: Clementee Matteo. Sissignori,, ...