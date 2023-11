Renzi e Mastella per ‘Il Centro’ | fronte unito alle Europee

Renzi ora abbraccia Mastella : incontro in vista delle Europee. “Lo schema è la Margherita”

Elezioni europee - Renzi e Mastella si coalizzano per una lista di centro : «Lo schema è quello della Margherita»

Mastella incontra Renzi - strategia comune per un’area di centro

Europee : incontro Renzi-Mastella - insieme al lavoro per lista 'Il centro'

Primi in Campania per la differenziata - Mastella : “Altro risultato rilevante per la città”