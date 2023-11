Refik Anadol spiega come far collaborare intelligenza artificiale e creatività umana

Il volume racconta di questo entusiasmante movimento tramite la storia e le opere di 50 crypto artisti - tra i quali HACKATAO,, Kevin Abosch, Osinachi, Federico Clapis, Giant Swan, DADA. ...

Refik Anadol spiega come far collaborare intelligenza artificiale e ... WIRED Italia

Refik Anadol: chi è l'artista digitale di Photo Vogue 2023 Vogue Italia

Il Museum of Modern Art (MoMA) di New York ha recentemente incluso opere d'arte sotto forma di NFT nella sua collezione permanente.Dal 16 al 19 novembre 2023 l'ottava edizione di PhotoVogue Festival, dal titolo "What Makes Us Human Image In The Age Of A.I." ...