Rally | Wrc Neuville si aggiudica prima speciale in Giappone

1 Thierry Neuville Hyundai +0.0 2 Takamoto Katsuta Toyota +0.1 3 Ott Tanak Hyundai +0.2 4 Kalle Rovanpera Toyota +0.3 5 Esapekka Lappi Hyundai +0.4 6 Dani Sordo Hyundai +0.5 7 Teemu Suninen Hyundai +4.5 8 Sebastien Ogier Toyota +4.7 9 Elfyn Evans Toyota +4.9 10 Nikolay Gryazin Skoda +5.3

Thierry Neuville wasted no time in challenging Toyota Gazoo Racing on their home turf, claiming victory on FORUM8 Rally Japan’s opening stage to lead on Thursday night.Thierry Neuville apre nel migliore dei modi l'ultimo fine settimana di gara del WRC 2023 ottenendo il miglior tempo nella PS1 del Rally del Giappone, la Toyota Stadium SSS1 di 2,10 chilometri.