Rai | ecco la sfida al sindacato rosso | rivoluzione a viale Mazzini | cosa cambia

(Di giovedì 16 novembre 2023) Trema il fortinodell'Usigrai, ilRai di sinistra, e i giornali d'area Dem partono all'attacco della nuova associazione che riunirà i cronisti senza eskimo. «sovranista», scrive La Stampa. Che spiega, denigrando, ai suoi lettori: «È un'associazione ideata come un talk show per edificare il nuovo santuario del paradigma informativo, e soprattutto del potere a». E ancora, per La Stampa ne faranno parte «una sfilza di giornalisti ormai folgorati dalla destra al potere», «l'associazione sarà più vicina alla nuova TeleMeloni». Perché tanto nervosismo? La nuova associazione si chiamerà Unirai e il battesimo sarà il 30 novembre a Roma, all'Auditorium “Due Pini”. E qui, to', la prima delusione per la stampa di sinistra: «Vedrete», dice a Libero Francesco Palese, uno dei ...