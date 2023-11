Ragazzi scomparsi | la zia di Giulia Cecchettin | “Filippo non voleva che lei si laureasse”

(Di giovedì 16 novembre 2023) “non era contento chesiperché temeva che si potesse allontanare da lui”. Lo ha dichiarato ieri ai giornalisti la zia di, la 22enne veneziana scomparsa dallo scorso sabato 11 novembre assieme all’ex fidanzato e compagno di studiTuretta. Elisa Camerotto, zia materna della giovane, ha voluto rivolgere proprio un appello al fidanzato della 22enne: “Io so che le volevi molto bene. Ora torna a casa, tutto si risolverà per il meglio”. Ieri il padre, il fratello e la sorella della scomparsa sono stati convocati nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, Venezia, situata a pochi metri dalla casa della famiglia, mentre continuano le ricerche dei due giovani, estese da giorni al Veneto e al confinante Friuli. “Non c’è nessuna novità ...

Lo ha dichiarato ieri ai giornalisti la zia di Giulia Cecchettin, la 22enne veneziana scomparsa dallo scorso sabato 11 novembre assieme all'ex fidanzato e compagno di studi Filippo Turetta. Elisa