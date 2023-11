Ragazzi scomparsi | la prima foto della macchina in fuga

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 novembre 2023) Sembrano essere finite le speranze per Giulia Cecchettin. Lo si capisce dalle parole del padre, Gino, che ha esaurito tutte le forze: le sue parole, raccolte da Repubblica, raccontano di un padre distrutto dal dolore, che vorrebbe credere in un lieto fine ma lo vede allontanarsi ogni attimo di più. Negli ultimi minuti è arrivata un’ulteriore notizia che confermerebbe il fatto che ci siano pochissime speranze: il padreragazza è stato convocato dai carabinieri, che hanno chiesto all’uomo di poter visionare il computerragazza. Preoccupano anche le macchie di sangue trovate in uno dei luoghi vicini all’ultimo avvistamento, descritte dall’uomo che le ha denunciate: “Una decina di macchie, la più grande li in fondo, grande un metro. Vedere queste macchie è stata un’angoscia. Visti i segnali penso al peggio, è successo qualcosa di grave”. Fa ...