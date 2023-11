Ragazzi scomparsi | la famiglia Cecchettin | “Siamo convinti che Giulia sia trattenuta contro la sua volontà” Il legale | “Non ci sono elementi che siano morti”

(Di giovedì 16 novembre 2023) Oggi il giorno in cui si sarebbe dovuta laureare. Il papà Gino: “Dormo due ore a notte. La voglio viva”. Continuano le ricerche

Ragazzi scomparsi in Veneto - la sorella di Giulia Cecchettin : “Gli ultimi giorni un inferno. Filippo aveva manie di controllo - la ricattava emotivamente”

Ragazzi scomparsi - il papà di Giulia : «Le avevo detto di troncare - ma non voleva che Filippo soffrisse»

La speranza è che i due ragazzi stiano bene. “Non vi è neppure alcun elemento ... che arrivino finalmente risultati concreti”. Le tappe della scomparsa Giulia e Filippo sono spariti sabato sera. La ...PADOVA - Una cerimonia di proclamazione coperta da un velo di angoscia per le sorti di Giulia Cecchettin, che oggi, 16 novembre, avrebbe dovuto discutere la tesi con i suoi compagni ...