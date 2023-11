Ragazzi scomparsi in Veneto | l’ipotesi | lui non voleva che oggi lei si laureasse

(Di giovedì 16 novembre 2023) Continuano senza sosta le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti nel nulla, da sabato scorso. L'ipotesi che sta prendendo piede per spiegare la sparizione cinque giorni fa dei duesenza che vi siano state più tracce della loro presenza è che la giovane non dovesse arrivare al giorno della laurea in ingegneria biomedica, prevista per, perché questo avrebbe significato un punto di non ritorno nel rapporto con l'ex fidanzato, visto che la 22enne sarebbe rientrata a Vigonovo solo nei fine settimana. Era infatti pronta a partire per Reggio Emilia, dovefrequentare un corso di fumetti, sua altra grande passione. Intanto la Città metropolitana di Venezia ha messo a disposizione dall'alba 60 volontari di Protezione civile del distretto della Riviera del Brenta nell'ambito del piano ...

Giulia Cecchettin e l'ex, le ricerche Giulia Cecchettin aveva con sé un pc portatile il ... Le carte di credito e i bancomat in uso ai duesono sotto controllo. Ad oggi non risulta che ...

Nel primo pomeriggio è lo stesso Gino Cecchettin a comunicarlo ai giornalisti: "Non dobbiamo mai perdere la speranza", ha detto, rinnovando l’appello a chiunque abbia informazioni sui due ragazzi, ...Era geloso come lo sono i ragazzi a quell’età, non in modo da farci allarmare insomma. Non è un violento, non ne sarebbe capace. Non lo è mai stato. Ex fidanzati scomparsi, le dichiarazioni del padre ...