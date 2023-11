Ragazzi scomparsi in Veneto | la sorella di Giulia Cecchettin | “Gli ultimi giorni un inferno Filippo aveva manie di controllo | la ricattava emotivamente”

(Di giovedì 16 novembre 2023) Continuano le ricerche perTuretta, la coppia di 22 anni scomparsa da sabato sera in provincia di Venezia. L'ultima traccia dei due risale a domenica mattina, quando la targa della Fiat Punto nera diè stata avvistata nella zona del Bellunese, in direzione Dobbiac

Da sabato scorso sonosenza lasciare traccia Filippo Turetta e Giulia Cecchettin , i due ex fidanzati visti l'... Era geloso come lo sono ia quell'età, non in modo da farci allarmare, ...

Ex fidanzati scomparsi, i cellulari muti e nessun pagamento con le carte. Il criminologo: “Filippo aveva capito che Giulia ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Ragazzi scomparsi in Veneto, il padre di Giulia: "Filippo mettiti una mano sul cuore" Sky Tg24

Le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, scomparsi da cinque giorni, si sono estese fino all'Austria.Passano i giorni, le ore. Tra i familiari di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni di Vigonovo scomparsa dall'11 novembre insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta sale ...