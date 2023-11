Ragazzi scomparsi in Veneto | il padre di Giulia | Filippo mettiti una mano sul cuore

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 16 novembre 2023) Si indaga senza sosta per capire cosa sia successo aCecchettin eTuretta, i due ex fidanzati 22enni spariti nel nulla, da sabato scorso, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. Proseguono nella zona tra Vigonovo e Treviso le ricerche con l'elicottero. Intanto il papà di, davanti alla caserma dei Carabinieri, oggi ha detto: "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i Carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile". I genitori della ragazza, durante un incontro con gli investigatori, hanno consegnato un computer, utilizzato in casa dalla famiglia Cecchettin. Nelle scorse ore, un groviglio di segnalazioni, talvolta fasulle, ha fatto spostare le indagini in vari punti. Niente che abbia permesso di rintracciare i due, per i quali i genitori di entrambi ieri - 14 ...