Raccolgono funghi nel parco cittadino e li mangiano | a Treviso finisce in disgrazia

(Di giovedì 16 novembre 2023)dei, lie vengono colpiti da un grave avvelenamento: il dramma riguarda due coniugi trevigiani, che hanno consumatoraccolti in un pratoqualche giorno prima. Subito dopo averli mangiati, la coppia è andata al Pronto Soccorso dell'ospedale Ca' Foncello dicon sintomi gastroenterici riconducibili a una sospetta intossicazione da consumo di, poi confermata dai Tecnici delle Prevenzione Esperti Micologi dell'Ulss 2, prontamente allertati dal personale del Pronto soccorso. Al momento, i coniugi sarebbero ricoverati in Medicina d'urgenza con una grave insufficienza epatica. “Alla verifica macroscopica - scrive l'Ulss - i micologi hanno riconosciuto tra le specie raccolte dalla coppia, alcuni esemplari ...

leggi anche Napoli,in un bosco: un morto e 4 intossicati FOTOGALLERY Ansa e Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere Le piante velenose simili a quelle ...

Raccolgono funghi velenosi e finiscono in ospedale con una grave ... Calabria 7

Coniugi raccolgono e mangiano dei funghi: gravi in ospedale Radio Bruno

TREVISO - Grave avvelenamento da funghi per due coniugi trevigiani che hanno consumato funghi raccolti in un prato cittadino qualche giorno prima. La coppia si è recata al Pronto Soccorso dell'ospedal ...TREVISO - Grave avvelenamento da funghi per due coniugi trevigiani che hanno consumato funghi raccolti in un prato cittadino qualche giorno prima. La coppia si è recata ...