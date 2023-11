Racchettate sul ginocchio fino a perdere sangue | il gesto di Rublev alle Atp Finals è una richiesta di aiuto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Qualcuno l’ha definita follia, furia, ira. Ma ildi Andrejnel match contro Carlos AlcarazAtpè innanzitutto unadi. Il tennista russo si è presentato a Torino in evidente difficoltà dal punto di vista mentale: nella prima partita contro Daniil Medvedev ha pianto durante un cambio campo. Mercoledì contro lo spagnolo è andato in crisi dopo l’ennesimo errore: pur di non distruggere la sua racchetta contro il pavimento, ha deciso di punire se stesso, colpendosi ripetutamente sul. È stato pernecessario l’intervento dei medici., numero 5 al mondo, è uno dei tennisti più amati nel circuito, proprio per il ...