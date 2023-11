Quiz Un Posto Al Sole | Indovina La Risposta Giusta!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 16 novembre 2023) Sei un affezionato della soap opera italiana UnAle credi di conoscerlo benissimo? Ecco uncreato appositamente per mettere alla prova la tua capacità! Domanda 1: In quale città italiana è ambientata la soap opera “Unal”? A) Roma B) Napoli C) Milano D) Torinocorretta: B) Napoli Domanda 2: In quale anno è stata trasmessa per la prima volta “Unal”? A) 1990 B) 1993 C) 1996 D) 2000corretta: C) 1996 Domanda 3: Quale famosa location di Napoli è spesso presente nella soap opera? A) Piazza del Plebiscito B) Palazzo Reale C) Castel dell’Ovo D) Posillipocorretta: D) Posillipo Domanda 4: Quale attrice interpreta il personaggio di Marina Giordano? A) ...