“Questo è per Giulia” Scomparsa insieme all’ex | brividi nel giorno della laurea | cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023)Cecchettin si sarebbe dovutare oggi, giovedì 16 novembre, ma quella sedia dell’aula dell’Università di Padova è rimasta vuota. La ragazza di Vigonovo in provincia di Venezia è infatti,da sabato 11 novembrefidanzato Filippo Turetta di Torreglia, in provincia di Padova e oggi non ha potuto discutere la tanto attesa tesi in Ingegneria biomedica. Da sabato dei sue ex fidanzati non si hanno notizie. Si erano dati appuntamento per uscire, lui era andato a prenderla in auto a casa di lei intorno alle 18, a Vigonovo, poi hanno cenato al Mc Donald’s del centro commerciale Nave de Vero, a Marghera. In quel momento la ragazza chattava su Whatsapp con la sorella e l’ultimo messaggio è stato inviato è delle 22:43. “Trovati brandelli di ...